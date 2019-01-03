Мародёр орудовал на развалинах дома в Магнитогорске

Сотрудники полиции задержали мародёра, который разыскивал ценные вещи на развалинах дома в Магнитогорске, где произошёл взрыв бытового газа.
По данным источников, злоумышленник намеревался ограбить оставленные хозяевами квартиры, однако был пойман и закован в наручники.
При этом ГУ МВД по Челябинской области пока не подтвердило информацию о мародёре, передаёт URA.RU.
Ранее News.ru писал, что количество погибших в результате частичного обрушения многоквартирного дома в Магнитогорске может не соответствовать списку жильцов, имеющемуся в распоряжении спасателей. В реальности в момент происшествия в доме могло быть больше людей.