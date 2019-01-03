Мародёр орудовал на развалинах дома в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/59d46123bf871019e3bb359fa890282a/b083e8fd-11c5-4fda-9d54-919e1cd66551_850.jpg Xinhua/Global Look Press

Сотрудники полиции задержали мародёра, который разыскивал ценные вещи на развалинах дома в Магнитогорске, где произошёл взрыв бытового газа.

По данным источников, злоумышленник намеревался ограбить оставленные хозяевами квартиры, однако был пойман и закован в наручники.

При этом ГУ МВД по Челябинской области пока не подтвердило информацию о мародёре, передаёт URA.RU.

Ранее News.ru писал, что количество погибших в результате частичного обрушения многоквартирного дома в Магнитогорске может не соответствовать списку жильцов, имеющемуся в распоряжении спасателей. В реальности в момент происшествия в доме могло быть больше людей.