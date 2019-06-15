https://static.news.ru/photo/a83a20ec-8eaf-11e9-851f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergei/Xinhua/Global Look Press

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что отчёт Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по авиакатастрофе в Шереметьево подтверждает штатную работу систем SSJ 100, за исключением попадания молнии в воздушное судно.

Системы работали в штатном режиме, за исключением попадания молнии в самолёт. После попадания молнии отключился автопилот, но при этом система настолько чётко сработала, предоставила возможность пилоту дальше осуществлять полёт, — сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что именно командир принял решение о возвращении лайнера в аэропорт, хотя была возможность либо продолжать полёт по заданному маршруту, либо находиться в зоне выработки топлива для последующей посадки, передаёт ТАСС .

Ранее специалисты МАК опубликовали предварительный отчёт по результатам расследования авиакатастрофы в Шереметьево. Они сообщили, что на воздушном судне были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии.

Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. Самолёт, летевший рейсом из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Выжить удалось 37. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.

Как писал News.ru, вице-премьер РФ Юрий Борисов назвал безосновательными претензии к SSJ 100. По его словам, никакого подтверждения того, что катастрофа произошла из-за неисправности лайнера, нет, писал News.ru.