https://static.news.ru/photo/15536e74-ae2f-11e9-8f8c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Отдыхавшего в лагере под Хабаровском подростка бросили одного во время пожара. Мальчик проснулся от ожогов и смог выбраться самостоятельно.

Он бежал из горящей палатки один, когда все уже убежали. Проснулся от того, что что-то горячее стало на него капать сверху. Это же было ночью, пацаны, которые были с ним в палатке, проснулись и побежали, а он крепко спал, — приводит Life слова Анны, мамы 13-летнего Арсения.

Анна пояснила, что ничто не предвещало беды. Примерно в 23:30 Арсений написал маме СМС, в котором пожелал ей спокойной ночи. Уже позднее, после происшествия, он признается, что спать отправился лишь ближе к часу ночи.

Палаточный лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае загорелся в ночь на 23 июля 2019 года. Жертвами трагедии стали четверо детей. На данный момент ведётся расследование, в ходе которого были задержаны директор организации, которой принадлежит комплекс «Холдоми», Виталий Бурлаков и директор самого лагеря Максим Кузнецов.

Кроме того, уголовное дело о халатности возбуждено в отношении главы отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, писал News.ru.