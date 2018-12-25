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Мама лидера фанатов ЦСКА заявила о непричастности к драке

Сергей Булкин/News.ru

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Мама лидера фанатской группировки ЦСКА White Horse Ильи Златогорова — Ирина Юрьевна — заявила, что её сын проходит по делу в качестве свидетеля.

«Он проходит как свидетель в драке, в которой он вообще не был и не участвовал, потому что он работал и был в этот момент дома. Масса свидетелей это подтверждают», — передаёт слова мамы Златогорова Ирины Юрьевны телеканал «360».

По её словам, задержание молодого человека связано с его известностью.

Как ранее писал News.ru, один из лидеров фанатов ЦСКА Илья Златогоров задержан в Москве после следственных действий у него дома. В ближайшее время в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».


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