Мама лидера фанатов ЦСКА заявила о непричастности к драке

https://news.ru/storage/news/7d2b0d13cc07019eaa9f65967b16622e/a6f99bb9-a5b2-4a82-b857-00ab1ea3b04e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мама лидера фанатской группировки ЦСКА White Horse Ильи Златогорова — Ирина Юрьевна — заявила, что её сын проходит по делу в качестве свидетеля.

«Он проходит как свидетель в драке, в которой он вообще не был и не участвовал, потому что он работал и был в этот момент дома. Масса свидетелей это подтверждают», — передаёт слова мамы Златогорова Ирины Юрьевны телеканал «360».

По её словам, задержание молодого человека связано с его известностью.

Как ранее писал News.ru, один из лидеров фанатов ЦСКА Илья Златогоров задержан в Москве после следственных действий у него дома. В ближайшее время в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».