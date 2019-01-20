Маски и таблетки раздают жителям окутанного смогом Сибая

https://news.ru/storage/news/1a0390c85b6794d7ce518e8361c49925/5e47697a-b1b8-47b9-8ee3-2d5c304865f3_850.jpg Edik Algushaev/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Сибайский карьер

Жителям города Сибай в республике Башкортостан начали выдавать медицинские маски и активированный уголь. Также власти просят ограничить прогулки с детьми из-за серного смога от тлеющего больше месяца заброшенного карьера Учалинского ГОК.

Маски и уголь выдаются по паспорту в аптеке «Башфармация» на улице Ленина, 44, сообщает сайт администрации городского округа.

По состоянию на 20 января власти раздали горожанам 7200 масок и 4800 упаковой активированного угля.

Кроме того, Центральная городская больница Сибая начала формирование списка детей, которые будут направлены на санаторное лечение в Крым.

«В список в первую очередь будут включены дети, проживающие на территории, прилегающей к санитарно-защитной зоне, и дети, нуждающиеся в санаторном лечении по медицинским показаниям», — говорится в сообщении властей города.

Как писал ранее News.ru, прокуратура Башкортостана инициировала возбуждение уголовного дела по факту выброса в атмосферу загрязняющих веществ в Сибае. По мнению депутата Госсобрания республики Руфины Шагаповой, причиной могло стать отсутствие рекультивации карьера, где некогда добывали медно-цинковый и медно-серный колчедан.