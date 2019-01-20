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Маски и таблетки раздают жителям окутанного смогом Сибая

Сибайский карьер Edik Algushaev/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Сибайский карьер

происшествия [ версия для печати ]

Жителям города Сибай в республике Башкортостан начали выдавать медицинские маски и активированный уголь. Также власти просят ограничить прогулки с детьми из-за серного смога от тлеющего больше месяца заброшенного карьера Учалинского ГОК.

Маски и уголь выдаются по паспорту в аптеке «Башфармация» на улице Ленина, 44, сообщает сайт администрации городского округа.

По состоянию на 20 января власти раздали горожанам 7200 масок и 4800 упаковой активированного угля.

Кроме того, Центральная городская больница Сибая начала формирование списка детей, которые будут направлены на санаторное лечение в Крым.

«В список в первую очередь будут включены дети, проживающие на территории, прилегающей к санитарно-защитной зоне, и дети, нуждающиеся в санаторном лечении по медицинским показаниям», — говорится в сообщении властей города.

Как писал ранее News.ru, прокуратура Башкортостана инициировала возбуждение уголовного дела по факту выброса в атмосферу загрязняющих веществ в Сибае. По мнению депутата Госсобрания республики Руфины Шагаповой, причиной могло стать отсутствие рекультивации карьера, где некогда добывали медно-цинковый и медно-серный колчедан.


#загрязнение #Башкортостан #воздух
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