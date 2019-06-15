https://static.news.ru/photo/95956c9e-8e9b-11e9-af44-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Следственный комитет РФ/АГН «Москва»

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) опубликовали предварительный отчёт по результатам расследования авиакатастрофы в Шереметьево, сообщается на сайте организации.

Командир SSJ в день трагедии оценивал ситуацию как штатную, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления. При этом жалоб от экипажа по работе системы в предыдущем полёте не было. В МАК после проверки сообщили, что на воздушном судне были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии.

В 15:12:32 КВС (командир воздушного судна) объяснил старшему бортпроводнику, что самолет возвращается, при этом обратил внимание: «Не аварийное, ничего, просто возвращаемся», — говорится в отчёте МАК.

Члены комиссии пришли к общему мнению, что на данном этапе расследования рекомендации, сделанные техкомиссией, являются достаточными. Они наметили большой комплекс исследований и необходимых работ, в том числе с полномочными представителями государств, совместно участвующих в разработке и производстве самолёта Sukhoi Superjet 100.

Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. Самолёт, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Выжить удалось 37. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.

Как ранее писал News.ru, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в ведомстве с оптимизмом смотрят на перспективы проекта SSJ 100. По его словам, этому способствует остающийся стабильным рыночный спрос на самолёт.