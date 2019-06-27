https://static.news.ru/photo/6211d67e-98f9-11e9-8794-fa163e074e61_1024.jpg Автомобили МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал окончательный отчёт по расследованию крушения пассажирского самолёта Ан-148 в Подмосковье в 2018 году. Одной из причин катастрофы стали ошибочные действия экипажа.

Катастрофа Ан-148-100В RA-61704 произошла из-за ошибочных действий экипажа на этапе набора высоты в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости, вызванных обледенением (закупоркой льдом) всех трёх ППД, что привело к потере контроля за параметрами полёта самолета, переводу его на пикирование и столкновению с землей, — цитирует отчёт РИА Новости.

Самолёт «Саратовских авиалиний», следовавший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля. Как полагает следствие, перед взлётом экипаж забыл включить обогрев датчиков скорости. Оборудование замёрзло, из-за чего самолёт потерял скорость. Следственная группа, занимающаяся разбором падения АН-148, пришла к выводу, что пилоты вели судно в противоположные направления. Это в итоге и привело к катастрофе.

Согласно данным, полученным в ходе расшифровки «чёрного ящика», когда ситуация стала критической, капитан судна повёл самолёт в пике, толкая штурвал вперёд, второй тянул его на себя. Также следственная группа смоделировала ситуацию. Оказалось, что второму пилоту не хватило совсем чуть-чуть, чтобы вытянуть самолёт вверх.

После крушения Ан-148 авиакомпании пришлось прекратить полёты, писал News.ru.