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Спасатели из Москвы летят в Магнитогорск

МЧС РФ по Челябинской области

происшествия [ версия для печати ]

Специалисты центра «Спас» и центра «Лидер» из Москвы вылетают в Магнитогорск для участия в спасательной операции после произошедшего в городе взрыва. Об этом говорится в комментарии заместителя губернатора Челябинской области Олега Климова, который предоставили News.ru в региональном управлении МЧС.

По словам Климова, из столицы в Магнитогорск также вылетели глава МЧС Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Кроме того, в город привезут инженерный комплекс «Струна», который позволит выяснить, насколько пострадавший при взрыве дом пригоден для дальнейшего проживания. Ранее в доме была проведена эвакуация. 

«Выселены люди из двух соседних подъездов, они размещены в школе. Специалисты исследуют конструкцию дома», — сообщил Олег Климов.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164, прогремел утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд, с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, на втором этаже здания взорвался газ.


#москва #ВЗРЫВ #спасатели #магнитогорск #челябинскаяобласть
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