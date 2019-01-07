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Магнитогорский дом признали безопасным для проживания

Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press

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После геодезических исследований специалисты Магнитогорского гипромеза пришли к выводу, что жилой дом, пострадавший от взрыва газа в Магнитогорске, безопасен для проживания.

«По результатам геодезических наблюдений по периметру всего дома, проведённых 5 и 6 января, перемещений конструкций наружных стен не выявлено», — говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Движения строительных конструкций по цокольной части здания также не наблюдалось.

Ранее News.ru писал, что трещины в частично обрушившемся жилом доме в Магнитогорске не несут опасности. По словам мэра города Сергея Бердникова, они носят «косметический характер». Полного расселения здания пока не ожидается. На данный момент сохраняется прежнее решение — снести седьмой и восьмой подъезды, которые были признаны непригодными для проживания, и отремонтировать соседние пострадавшие.

Обрушение подъезда по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.


#ВЗРЫВ #магнитогорск
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