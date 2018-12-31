Технику привлекли к разборам завалов в Магнитогорске

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Инженерный манипулятор подключили к разбору завалов подъезда жилого дома в Магнитогорске. Машина с помощью клешней убирает с пути спасателей большие фрагменты конструкций.

Как доложил президенту Владимиру Путину глава МЧС Евгений Зиничев, полноценной работе по ликвидации последствий взрыва мешает угроза обрушения здания, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что жители Магнитогорска, где в результате взрыва газа обрушился подъезд многоквартирного дома, несут цветы и мягкие игрушки на место трагедии. Стихийный мемориал со свечами в память о погибших появился через дорогу от здания. Около него дежурят несколько машин скорой помощи и автомобили спасателей. По их словам, горожане приглашают жильцов пострадавшего от взрыва дома в гости — чтобы вместе встретить Новый год.