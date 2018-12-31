USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.99 $ Bitcoin3,778.40 $
МОСКВА-3°C17:56
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Технику привлекли к разборам завалов в Магнитогорске

пресс-служба МЧС по Челябинской области

происшествия [ версия для печати ]

Инженерный манипулятор подключили к разбору завалов подъезда жилого дома в Магнитогорске. Машина с помощью клешней убирает с пути спасателей большие фрагменты конструкций.

Как доложил президенту Владимиру Путину глава МЧС Евгений Зиничев, полноценной работе по ликвидации последствий взрыва мешает угроза обрушения здания, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что жители Магнитогорска, где в результате взрыва газа обрушился подъезд многоквартирного дома, несут цветы и мягкие игрушки на место трагедии. Стихийный мемориал со свечами в память о погибших появился через дорогу от здания. Около него дежурят несколько машин скорой помощи и автомобили спасателей. По их словам, горожане приглашают жильцов пострадавшего от взрыва дома в гости — чтобы вместе встретить Новый год.


#ВЗРЫВ #магнитогорск #техника
самое читаемое
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных


читайте также
общество 17:28, 31 декабря 2018
Собянин соболезнует родным погибших в Магнитогорске
общество 17:28, 31 декабря 2018
Путин привезёт подарок пострадавшему в Магнитогорске
происшествия 17:18, 31 декабря 2018
Мэрия Магнитогорска попросила жителей отказаться от салютов
Лента новостей
политика 17:55
РФ и Япония начнут хранить ядерные отходы в Приморье
экономика 17:52
Кабмин установил нормативы продаж топлива на бирже
происшествия 17:52
Новое обрушение произошло на месте взрыва в Магнитогорске
спорт 17:48
Мейвезер уложил Насукаву в первом раунде
общество 17:45
Столичные чиновники получили ордена за организацию ЧМ
Другие новости
происшествия 17:52
Новое обрушение произошло на месте взрыва в Магнитогорске
происшествия 17:40
Аксёнов: Крым готов оказать помощь Магнитогорску
происшествия 17:23
Мемориал памяти жертвам взрыва появился в Магнитогорске
происшествия 17:18
Мэрия Магнитогорска попросила жителей отказаться от салютов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top