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Семьям погибших в Магнитогорске выплатят по миллиону рублей

Борис Дубровский Zamir Usmanov/Global Look Press

Борис Дубровский

происшествия [ версия для печати ]

Власти выплатят семьям погибших при взрыве бытового газа в Магнитогорске компенсации, размер которых составит один миллион рублей.

Все выплаты были утверждены губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

По данным пресс-службы главы региона, получившим в результате происшествия тяжкий и средней тяжести вред здоровью жителям предоставят по 400 тысяч рублей, а тем, кто получил лёгкие травмы — по 200 тысяч рублей.

Ранее News.ru писал, что спасатели разобрали почти две трети завалов на месте взрыва и обрушения подъезда в десятиэтажном многоквартирном доме в Магнитогорске. Они извлекли из-под завалов тело ещё одной женщины.


#ВЗРЫВ #КОМПЕНСАЦИИ #магнитогорск #обрушение
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