Семьям погибших в Магнитогорске выплатят по миллиону рублей

Власти выплатят семьям погибших при взрыве бытового газа в Магнитогорске компенсации, размер которых составит один миллион рублей.
Все выплаты были утверждены губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.
По данным пресс-службы главы региона, получившим в результате происшествия тяжкий и средней тяжести вред здоровью жителям предоставят по 400 тысяч рублей, а тем, кто получил лёгкие травмы — по 200 тысяч рублей.
Ранее News.ru писал, что спасатели разобрали почти две трети завалов на месте взрыва и обрушения подъезда в десятиэтажном многоквартирном доме в Магнитогорске. Они извлекли из-под завалов тело ещё одной женщины.