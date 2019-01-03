Семьям погибших в Магнитогорске выплатят по миллиону рублей

https://news.ru/storage/news/9da2379b7b96516291dc0b6c24821ab4/899539af-fc0a-49a6-a7e4-ec7d28df9464_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Борис Дубровский

Власти выплатят семьям погибших при взрыве бытового газа в Магнитогорске компенсации, размер которых составит один миллион рублей.

Все выплаты были утверждены губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

По данным пресс-службы главы региона, получившим в результате происшествия тяжкий и средней тяжести вред здоровью жителям предоставят по 400 тысяч рублей, а тем, кто получил лёгкие травмы — по 200 тысяч рублей.

Ранее News.ru писал, что спасатели разобрали почти две трети завалов на месте взрыва и обрушения подъезда в десятиэтажном многоквартирном доме в Магнитогорске. Они извлекли из-под завалов тело ещё одной женщины.