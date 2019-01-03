Патриарх Кирилл провёл молебен о жертвах трагедии на Урале

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Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился о пострадавших и жертвах трагедии в Магнитогорске, где в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. В день памяти святителя Петра, митрополита Московского предстоятель Русской православной церкви совершил Божественную литургию в Успенском соборе Кремля.

«Святейший патриарх Кирилл вознёс молитвы о здравии всех пострадавших в Магнитогорске и совершил заупокойную молитву о погибших при обрушении дома», — сообщил РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Взрыв в многоквартирном доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Официально подтверждена гибель 39 человек, среди них шесть детей. 37 жертв опознаны.

Шестеро жителей дома, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы.

Похороны погибших начнутся 4 января. Уже определены сроки погребения 16 человек. Как ранее сообщал News.ru, общей панихиды не будет.