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Магнитогорец стал убийцей у «Чёрного какаду»

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники столичной полиции задержали 45-летнего жителя Магнитогорска, которого подозревают в убийстве. Преступление было совершено в торговом центре «Золотой век» у бара «Чёрный какаду».

Очевидцы сообщили о том, что у входа в заведение лежит мужчина без признаков жизни. Прибывшие на место правоохранители установили, что погибший — 39-летний уроженец села Новокаякент Каякентского района Дагестана. У него было перерезано горло. Инцидент произошёл 18 января.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. При нём был обнаружен нож со следами крови.

Магнитогорец приехал в Москву на заработки и трудился монтажником в одной из строительных фирм, сообщает «360».

Ранее News писал, что житель города Белорецка в Республике Башкирия устроил голый забег по рынку. Особо шокировало посетителей торговых рядов не обнажённое тело бегуна, а тот факт, что он весь был покрыт кровью.


#москва #убийство #магнитогорск #черныйкакаду
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