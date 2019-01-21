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Магнитогорцев призвали не поддаваться на провокации

74.mchs.gov.ru

происшествия [ версия для печати ]

Администрация Магнитогорска призвала горожан не поддаваться на провокации и не паниковать в связи с массовой рассылкой сообщений об угрозах новых взрывов.

«В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых — дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей», — говорится в заявлении на сайте администрации.

Власти заверили, что каждое сообщение проверяется и отрабатывается и поводов для паники нет.

21 января в ряд магнитогорских учреждений поступили электронные письма с угрозами взрывов, сообщалось о массовой выписке из горбольницы №1 и эвакуации школы №62. В УФСБ по Челябинской области на запрос Znak.com ответили, что по факту рассылки писем проводится проверка.

Ранее News.ru писал, что экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не сомневается, что причиной взрыва многоэтажного дома в Магнитогорске стал теракт. По его словам, силовики знали об этом уже 1 января, на следующий день после трагедии. Он подчеркнул, что власти не должны замалчивать подобное. Ройзман также заявил, что благодаря бдительности граждан можно предотвратить 90% терактов.


#ВЗРЫВ #магнитогорск
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