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«Слабоумие и отвага»: в метро Москвы украли букву «М»

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Три года лишения свободы каждому грозит двум молодым людям, которые под покровом ночи украли букву «М» с крыши вестибюля московского метро. Зачем им потребовался такой странный трофей — загадка, однако сами злоумышленники уже задержаны.

Инцидент произошёл у входного фойе станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии.

Мужчины по пожарной лестнице залезли на крышу вестибюля и отломили от опоры символ столичной подземки прямо со светодиодным кабелем. При этом они повредили и саму букву «М», и её опору, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Пропажу заметила дежурная по станции во время утреннего обхода. Благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город» злоумышленников удалось установить и задержать. Пока что они находятся под подпиской о невыезде. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Ущерб в метрополитене оценили в 45 тыс. рублей. На предприятии заявили, что буква «М» восстановлению не подлежит. Её заменят новой конструкцией.

Ранее, как сообщал News.ru, московский суд признал виновным водителя автобуса, который въехал в переход станции метро «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии. Инцидент произошёл в декабре 2017 года.


#москва #метро #кражи
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