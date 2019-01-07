USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,288 $   Brent57.76 $ Bitcoin4,045.12 $
МОСКВА-10°C21:44
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Лыжники погибли в Альпах во время сильного снегопада

Ottfried Schreiter/imagebroker.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Трое лыжников погибли в Австрии, еще четверо спортсменов пропали без вести. В стране объявлен высший уровень лавинной опасности. 

По данным австрийской метеорологической службы, снег шёл почти без остановок с первых чисел января. Его уровень сейчас достиг больше 150 сантиметров в центральной части страны и низкогорных районах. В горах слой снежного покрова достигает трёх метров.

На юго-востоке Австрии из-за занесённых снегом дорог закрыты все учебные заведения. Вертолёты МЧС были вынуждены прервать полёты из-за неблагоприятных погодных условий. 

Согласно прогнозам синоптиков, ситуации в Австрии может ухудшиться, так как 8 января ожидаются новые снегопады. По данным специалистов, за сутки может выпасть ещё от 25 до 80 сантиметров снега.

Как сообщал News.ru, участок в 50 км федеральной трассы М-4 «Дон» закрыли в Ростовской области из-за снегопада. Проехать нельзя на участке автомагистрали от города Шахты до Новочеркасска. В районе дежурят спасатели и полицейские, они помогают водителям.


#погода #непогода #австрия #АЛЬПИНИСТЫ #снегопад
самое читаемое
общество
Собственник опроверг утечку газа в сдаваемой квартире
общество
Квартиру с «утечкой газа» сдавали в Магнитогорске

читайте также
происшествия 09:19, 7 января 2019
Лавина отрезала Южную Осетию от России
общество 11:09, 6 января 2019
Лавина парализовала движение на Военно-Грузинской дороге
общество 08:57, 4 января 2019
Ограничения из-за снегопада на трассе под Ростовом сняты
Лента новостей
в мире 21:26
Украинский дипломат назвал причину крушения груза в Турции
спорт 21:25
WADA готово открыть новые дела по допингу в России
политика 21:13
США намерены скрыть выводы Мюллера о «вмешательстве РФ»
происшествия 20:58
Полиция проверяет сообщения о вооружённом нападении в Москве
в мире 20:54
Партия Ле Пен выступила за проведение новых выборов
Другие новости
происшествия 20:58
Полиция проверяет сообщения о вооружённом нападении в Москве
происшествия 18:58
СК расследует смерть ребёнка от неизвестной таблетки
происшествия 16:45
Травмированных туристов спасли в горах Крыма
происшествия 16:38
Снегопад заблокировал движение на трассе М-4 «Дон»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top