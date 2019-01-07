Лыжники погибли в Альпах во время сильного снегопада

https://news.ru/storage/news/250d83a49d7516616b28098844061093/791b4d9b-b282-4414-8163-37fdeb5d26c1_850.jpg Ottfried Schreiter/imagebroker.com/Global Look Press

Трое лыжников погибли в Австрии, еще четверо спортсменов пропали без вести. В стране объявлен высший уровень лавинной опасности.

По данным австрийской метеорологической службы, снег шёл почти без остановок с первых чисел января. Его уровень сейчас достиг больше 150 сантиметров в центральной части страны и низкогорных районах. В горах слой снежного покрова достигает трёх метров.

На юго-востоке Австрии из-за занесённых снегом дорог закрыты все учебные заведения. Вертолёты МЧС были вынуждены прервать полёты из-за неблагоприятных погодных условий.

Согласно прогнозам синоптиков, ситуации в Австрии может ухудшиться, так как 8 января ожидаются новые снегопады. По данным специалистов, за сутки может выпасть ещё от 25 до 80 сантиметров снега.

Как сообщал News.ru, участок в 50 км федеральной трассы М-4 «Дон» закрыли в Ростовской области из-за снегопада. Проехать нельзя на участке автомагистрали от города Шахты до Новочеркасска. В районе дежурят спасатели и полицейские, они помогают водителям.