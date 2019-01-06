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Пропавшая в горах Башкирии лыжница нашлась

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

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Лыжница, которая накануне заблудилась в горах в природном парке «Иремель» в Башкирии, нашлась. Ей удалось самостоятельно найти дорогу к людям.

По данным пресс-службы Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, в настоящее время 24-летняя девушка находится в деревне Байсакалово Учалинского района.

Ранее News.ru писал, что туристка вместе с попутчиком ходила на гору Иремель, после чего уже одна отправилась кататься на лыжах на гору Абараш-Баш и больше не появлялась. В поисковой операции были задействованы восемь человек на трёх снегоходах.


#туристы #лыжница #башкирия #горы
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