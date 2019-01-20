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Люди прыгали из окон во время пожара в Куршевеле

Penny Kendall/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Очевидец крупного пожара в Куршевеле, наблюдавший за ним из отеля напротив, поделился подробностями случившегося.

По его словам, находящиеся в здании люди начали выпрыгивать из окон, чтобы спастись от огня. Двое мужчин получили травмы при падении и были доставлены в больницу.

«Одного спасли пожарники, а женщина, которая кричала о помощи, не могла спрыгнуть, я не знаю, что с ней! Надеюсь, её спасли», — отметил он.

Мужчина уточнил, что в здании жили сезонные работники, среди которых было много молодых людей, передаёт РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что пожар вспыхнул на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах. Жертвами пламени стали как минимум два человека, ещё 14 пострадали. Спасатели обнаружили погибших под обломками дома. В настоящее время устанавливаются их личности.


#Франция #пожар #курорт #Альпы #Куршевель
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