Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Истринском районе Московской области. В результате инцидента пострадали два человека.
ЧП произошло на Волоколамском шоссе в посёлке Снегири, передаёт
Машина медиков проехала перекрёсток на красный свет, однако у неё были включены спецсигналы. В результате произошло столкновение с иномаркой.
В настоящий момент на месте находятся инспекторы ГИБДД, которые работают над выяснением всех обстоятельств.
Ранее News.ru писал, что два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения локомотива с грузовиком в Псковской области. ДТП произошло в Себежском районе.