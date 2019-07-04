https://static.news.ru/photo/1501f912-9e72-11e9-8dea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Истринском районе Московской области. В результате инцидента пострадали два человека.

ЧП произошло на Волоколамском шоссе в посёлке Снегири, передаёт ТАСС сообщение пресс-службы регионального ГУ МВД.

Машина медиков проехала перекрёсток на красный свет, однако у неё были включены спецсигналы. В результате произошло столкновение с иномаркой.

В настоящий момент на месте находятся инспекторы ГИБДД, которые работают над выяснением всех обстоятельств.

Ранее News.ru писал, что два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения локомотива с грузовиком в Псковской области. ДТП произошло в Себежском районе.