Люди пострадали при взрыве в МИД Израиля

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Несколько сотрудников израильского Министерства иностранных дел пострадали от слезоточивого газа при взрыве газовой гранаты в здании МИДа в Иерусалиме.

По предварительным данным полиции, инцидент произошел на складе МИДа, где хранятся гранаты. Травмы получили двое охранников.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, причины случившегося устанавливаются.

Эвакуация не проводилась. Чтобы слезоточивый газ не распространился по другим помещениям ведомства, сотрудникам было дано указание отключить кондиционеры.

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