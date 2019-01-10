Люди погибли в результате ДТП в Чили

https://news.ru/storage/news/955bd328d38bb70a33bb30bb1ca829c3/2a90a9cf-87a2-4213-9602-82b524871470_850.jpg Zahid Bhat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком и микроавтобусом на юге Чили. В результате ДТП по меньшей мере 9 человек погибли и 11 пострадали.

Авария произошла в районе города Вальвидия. Легковой автомобиль с тремя взрослыми и ребёнком в салоне столкнулся с грузовиком. Грузовик потерял равновесие и придавил микроавтобус, который перевозил 17 пациентов из больницы после процедуры диализа, пишет местное издание Mostrador.

Как ранее писал News.ru, на трассе М4 «Дон» в Воронежской области произошло крупное ДТП, там столкнулись сразу пять автомобилей. В результате один человек погиб, ещё восемь, в том числе трое детей, пострадали.