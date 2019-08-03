Три человека стали жертвами ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа в Бокситогорском районе Ленинградской области.
По предварительным данным, инцидент произошёл примерно в 05:30 на 388-м км дороги Вологда — Тихвин — Р21 — Кола. Водитель машины выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.
В результате ДТП водитель (1992 года рождения) и двое пассажиров (мужчина и женщина, возраст уточняется) автомобиля Skoda скончались на месте, — сообщили в ГИБДД.
На участке федеральной трассы А-114, где случилась авария, временно перекрыто движение транспорта. Объехать место происшествия можно через город Пикалёво, передаёт «
Ранее News.ru писал, что число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье возросло до 19. Состояние пятерых человек врачи оценивают как крайне тяжёлое.