https://static.news.ru/photo/4ed951ee-b5ce-11e9-9f2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Три человека стали жертвами ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа в Бокситогорском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, инцидент произошёл примерно в 05:30 на 388-м км дороги Вологда — Тихвин — Р21 — Кола. Водитель машины выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

В результате ДТП водитель (1992 года рождения) и двое пассажиров (мужчина и женщина, возраст уточняется) автомобиля Skoda скончались на месте, — сообщили в ГИБДД.

На участке федеральной трассы А-114, где случилась авария, временно перекрыто движение транспорта. Объехать место происшествия можно через город Пикалёво, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье возросло до 19. Состояние пятерых человек врачи оценивают как крайне тяжёлое.