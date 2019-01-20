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Люди погибли при пожаре во французском Куршевеле

imagebroker.com/Global Look Press

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Крупный пожар вспыхнул на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах. Жертвами пламени стали как минимум два человека, а ещё 14 пострадали.

Возгорание началось поздней ночью на двух этажах здания, в котором проживали около 60 сезонных работников.

По данным BFMTV, спасатели обнаружили погибших под обломками дома. В настоящее время устанавливаются их личности.

Ранее News.ru писал, что пожар на двухэтажном дебаркадере, внутри которого есть сауна, произошёл в Москве. Происшествие случилось в районе дома №52 по улице Свободы. Возгорание началось на втором этаже здания площадью 4×8 м.


#Франция #пожар #курорт #погибшие #Альпы #Куршевель
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