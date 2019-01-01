Люди погибли при пожаре в частном доме в Тверской области

https://news.ru/storage/news/4f2bcd3a5c12f1251e531c41a90eb86a/557c4ea9-4279-4708-8a66-cccb458a9416_850.jpg vk.com/bgforum

Пожар вспыхнул в одном из частных домов в садовом товариществе «Рябинки» Калининского района Тверской области. Жертвами происшествия стали два человека.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СКР, огонь частично повредил дом, а также полностью уничтожил веранду и крышу.

«По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнём при курении», — сообщили следователи.

Одним из погибших стал хозяин дома. Вместе с ним была найдена женщина, личность которой устанавливается.

Ранее News.ru писал, что прокуратура начала проверку после пожара в городе Орске, где погибли семь человек. Соответствующее поручение дал прокурор Оренбургской области Сергей Бережицкий.