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Люди погибли при пожаре в частном доме в Тверской области

vk.com/bgforum

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Пожар вспыхнул в одном из частных домов в садовом товариществе «Рябинки» Калининского района Тверской области. Жертвами происшествия стали два человека.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СКР, огонь частично повредил дом, а также полностью уничтожил веранду и крышу.

«По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнём при курении», — сообщили следователи.

Одним из погибших стал хозяин дома. Вместе с ним была найдена женщина, личность которой устанавливается.

Ранее News.ru писал, что прокуратура начала проверку после пожара в городе Орске, где погибли семь человек. Соответствующее поручение дал прокурор Оренбургской области Сергей Бережицкий.


#пожар #СКР #ТверскаяОбласть
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