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Люди погибли из-за внезапного наводнения на Мадагаскаре

Laetitia Bezain/dpa/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Жертвами внезапного наводнения стали девять человек за два дня на Мадагаскаре. Причиной стихии стали ливни в столице — Антананариву.

Наводнение произошло вечером 19 января. В одном из районов столицы спасатели сначала обнаружили тела пяти человек, сообщает Agence France-Presse.

Днём позже, 20 января, спасатели нашли под завалами тела ещё четырёх человек. Водой разрушены и смыты не менее пяти домов.

Ранее News.ru сообщал, что на Филиппинах 75 человек погибли в результате сильных дождей и оползней в начале января. Большая часть погибших (59 человек) приходилась на Бикольский регион. Жизни 13 человек ливни и оползни унесли в Восточных Висайях, и ещё три человека погибли в других регионах страны.


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