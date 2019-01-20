Люди погибли из-за внезапного наводнения на Мадагаскаре

https://news.ru/storage/news/4f5d39633b6ed3ef05c08d7ec9f8cff5/b03eb11a-f55d-4a85-b02d-62c56362d663_850.jpg Laetitia Bezain/dpa/Global Look Press

Жертвами внезапного наводнения стали девять человек за два дня на Мадагаскаре. Причиной стихии стали ливни в столице — Антананариву.

Наводнение произошло вечером 19 января. В одном из районов столицы спасатели сначала обнаружили тела пяти человек, сообщает Agence France-Presse.

Днём позже, 20 января, спасатели нашли под завалами тела ещё четырёх человек. Водой разрушены и смыты не менее пяти домов.

Ранее News.ru сообщал, что на Филиппинах 75 человек погибли в результате сильных дождей и оползней в начале января. Большая часть погибших (59 человек) приходилась на Бикольский регион. Жизни 13 человек ливни и оползни унесли в Восточных Висайях, и ещё три человека погибли в других регионах страны.