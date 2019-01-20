Люди отравились насмерть в Ставропольском крае

Два человека погибли, отравившись угарным газом. Инцидент произошёл в Минеральных Водах в доме на Первомайской улице.
По некоторым данным, также пострадало двое детей, которых госпитализировали.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, передаёт РЕН ТВ.
Ранее News.ru писал, что семь человек, включая четверых детей, отравились угарным газом в Перми. Инцидент произошёл в частном доме на улице Оверятской. По предварительным данным, причиной происшествия стало неисправное печное отопление.