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Люди отравились насмерть в Ставропольском крае

Сергей Лантюхов/News.ru

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Два человека погибли, отравившись угарным газом. Инцидент произошёл в Минеральных Водах в доме на Первомайской улице.

По некоторым данным, также пострадало двое детей, которых госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, передаёт РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что семь человек, включая четверых детей, отравились угарным газом в Перми. Инцидент произошёл в частном доме на улице Оверятской. По предварительным данным, причиной происшествия стало неисправное печное отопление.


#отравление #МинеральныеВоды #угарныйгаз
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