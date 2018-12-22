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Люди остаются в горящей шахте из-за задымления

Georgiy Rozov/Global Look Press

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Горноспасатели не могут добраться до девяти людей, которые находятся в горящей шахте в Соликамске.

По словам источника в экстренных службах, расстояние до рабочих составляет около десяти метров.

«В шахте высокая температура и сильное задымление», — сообщил он.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что в настоящее время связи с оставшимися в шахте людьми нет.

По некоторым данным, она принадлежит ПАО «Уралкалий».

Ранее News.ru писал, что возгорание произошло в шахте в Соликамске Пермского края. Пожар начался на отметке 340 метров. По данным источников в экстренных службах, в связи с происшествием были эвакуированы восемь человек.


#пожар #ШАХТА #Соликамск
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