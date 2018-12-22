Люди остаются в горящей шахте из-за задымления

https://news.ru/storage/news/abe1c0871ea8f9c8ce31e18b1cc02527/6bd7190d-0341-4c44-b251-e2174a2fcf91_850.jpg Georgiy Rozov/Global Look Press

Горноспасатели не могут добраться до девяти людей, которые находятся в горящей шахте в Соликамске.

По словам источника в экстренных службах, расстояние до рабочих составляет около десяти метров.

«В шахте высокая температура и сильное задымление», — сообщил он.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что в настоящее время связи с оставшимися в шахте людьми нет.

По некоторым данным, она принадлежит ПАО «Уралкалий».

Ранее News.ru писал, что возгорание произошло в шахте в Соликамске Пермского края. Пожар начался на отметке 340 метров. По данным источников в экстренных службах, в связи с происшествием были эвакуированы восемь человек.