Фото: Ferrari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спасатели работают на месте крушения легкомоторного самолёта в Московской области. Авария произошла под Серпуховом. 

Авария произошла в районе деревни Дракино, — сказали News.ru в экстренных службах. — По предварительным данным, на борту находились пилот и пассажир.

Оба они погибли, сообщают в СКР. В пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области добавили, что судно рухнуло в карьер с водой.  

Как ранее писал News.ru, в американском городе Даллас при крушении небольшого двухмоторного самолёта погибли десять человек. При взлёте воздушное судно врезалось в ангар на территории аэропорта Эддисон и загорелось.

 

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