https://static.news.ru/photo/64fd0cd2-b05f-11e9-939b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ferrari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спасатели работают на месте крушения легкомоторного самолёта в Московской области. Авария произошла под Серпуховом.

Авария произошла в районе деревни Дракино, — сказали News.ru в экстренных службах. — По предварительным данным, на борту находились пилот и пассажир.

Оба они погибли, сообщают в СКР. В пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области добавили, что судно рухнуло в карьер с водой.

Как ранее писал News.ru, в американском городе Даллас при крушении небольшого двухмоторного самолёта погибли десять человек. При взлёте воздушное судно врезалось в ангар на территории аэропорта Эддисон и загорелось.