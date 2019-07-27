Спасатели работают на месте крушения легкомоторного самолёта в Московской области. Авария произошла под Серпуховом.
Авария произошла в районе деревни Дракино, — сказали News.ru в экстренных службах. — По предварительным данным, на борту находились пилот и пассажир.
Оба они погибли, сообщают в СКР. В пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области добавили, что судно рухнуло в карьер с водой.
Как ранее писал News.ru, в американском городе Даллас при крушении небольшого двухмоторного самолёта погибли десять человек. При взлёте воздушное судно врезалось в ангар на территории аэропорта Эддисон и загорелось.