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Лужков отрёкся от обвинений в затоплении Тушинского тоннеля

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что его команда, работавшая в начале 2000-х никак не связана с ЧП, произошедшем в тоннеле под каналом имени Москвы. Там затопило проезжую часть из-за провала грунта

«Это работа тех структур, которые связаны с каналом. Никакого отношения Москва к этому вопросу не имеет», — приводит РИА Новости слова экс-мэра.

10 января тоннель под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе закрыли для движения машин. Затопило участок из-за подмыва грунта в шлюзе № 8. Заммэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что возможной причиной ЧС стали нарушения при строительстве в 2003 году. Он отметил, что более точную причину можно будет назвать после проверки. Ситуацию будут изучать специалисты-проектировщики, писал News.ru.


#москва #тушинскийтоннель #Лужков
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