Лондон нашёл девочку-свидетеля по «делу Скрипалей»

Новые подробности расследования отравления Скрипалей в Солсбери обсуждают британские СМИ. Журналистам стало известно о некой девочке-свидетельнице — 16-летней Эбигейл Маккорт, которая якобы первой обнаружила на скамейке экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
«Жертвам отравления „Новичком“ оказала первую помощь девочка-подросток» — пишет газета The Guardian.
Однако эти подробности противоречат первым сообщениям, которые появились сразу после преступления в английском городе.
В марте 2018 года The Guardian приводила слова сержанта Трейси Холлоуэй и констебля Алекса Коллинза, утверждавших, что именно они нашли без сознания и пытались реанимировать Скрипалей.
Позже появились сообщения о другом полицейском — Нике Бейли, который после контакта с жертвами покушения был госпитализирован с некими «серьезными симптомами».
Теперь же издание утверждает, что первой к Скрипалям подошла именно Маккорт. Школьница, по её словам, решила, что у пары на скамейке случился сердечный приступ, и оказала им первую помощь — курс она прошла на уроках начальной военной подготовки.
После контакта со Скрипалями девочку проверили «на предмет заражения смертельным нервно-паралитическим веществом», пишет The Guardian, не сообщая о результатах «клинических тестов».
Ранее ход расследования отравления Скрипалей в Великобритании прокомментировал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, писал News.ru.