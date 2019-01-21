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Лондон нашёл девочку-свидетеля по «делу Скрипалей»

Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Новые подробности расследования отравления Скрипалей в Солсбери обсуждают британские СМИ. Журналистам стало известно о некой девочке-свидетельнице — 16-летней Эбигейл Маккорт, которая якобы первой обнаружила на скамейке экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

«Жертвам отравления „Новичком“ оказала первую помощь девочка-подросток» — пишет газета The Guardian.

Однако эти подробности противоречат первым сообщениям, которые появились сразу после преступления в английском городе.

В марте 2018 года The Guardian приводила слова сержанта Трейси Холлоуэй и констебля Алекса Коллинза, утверждавших, что именно они нашли без сознания и пытались реанимировать Скрипалей.

Позже появились сообщения о другом полицейском — Нике Бейли, который после контакта с жертвами покушения был госпитализирован с некими «серьезными симптомами».

Теперь же издание утверждает, что первой к Скрипалям подошла именно Маккорт. Школьница, по её словам, решила, что у пары на скамейке случился сердечный приступ, и оказала им первую помощь — курс она прошла на уроках начальной военной подготовки.

После контакта со Скрипалями девочку проверили «на предмет заражения смертельным нервно-паралитическим веществом», пишет The Guardian, не сообщая о результатах «клинических тестов».

Ранее ход расследования отравления Скрипалей в Великобритании прокомментировал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, писал News.ru.


#отравление #скрипали #свидетельства
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