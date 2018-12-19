Литовская полиция заподозрила россиянина в хранении оружия

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Гражданин России Валерий Иванов, проживающий в Литве, задержан полицией по подозрению в хранении огнестрельного оружия.

По словам генерального комиссара литовской полиции Линаса Пернаваса, оружие у россиянина было найдено в ходе обыска. Он добавил, что мера пресечения Иванову пока не избрана.

Пернавас отметил, что следствие проведет проверку на предмет возможной связи подозрений в отношении россиянина с уголовным делом о шпионаже в пользу РФ, по которому проходят несколько жителей Литвы, включая оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса.

В посольстве России в Литве ТАСС рассказали, что выясняют все обстоятельства задержания Иванова и добиваются встречи с ним.

Мужчина по фамилии Иванов был задержан в Вильнюсе накануне, об этом ранее писал News.ru. Однако подробности происшествия известны не были. Местная полиция не давала никаких комментариев, российским дипломатам пришлось самостоятельно выяснять все обстоятельства инцидента.