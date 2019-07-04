Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова жестоко избили в столице. Инцидент произошёл на станции «Бульвар Дмитрия Донского».
По словам его дочери Дарьи, мужчина возвращался из Института Склифосовского после сдачи анализов, необходимых для отслеживания состояния здоровья после трансплантации печени.
У него открылось заболевание Вильсона-Коновалова на фоне радиации. Из-за этого заболевания следует цирроз печени. Он болеет 32 года, — уточнила она.
Брехов торопился домой, так как забыл таблетки, которые нужно принимать по расписанию. На выходе из вагона он попытался объяснить находившейся рядом девушке, что ему нужно пройти. Однако у него присутствует нарушение речи и обычно ему проще показать что-то жестом, из-за чего многие думают, что он «пьяный или неадекватный», а не инвалид.
Он показал жестом девушке, что он хочет пройти. Он несколько раз пытался обогнуть, не получалось. Показал жестом, прошёл вперёд, дальше его догнал 17-летний парень и сказал: «Ты ещё будешь мою девушку за попу?». Папа ответил в грубой форме, — рассказала дочь пострадавшего.
Она заявила, что после этого парень начал избивать мужчину. Он повалил его на землю и нанёс несколько ударов по голове. В этот момент Брехов просил нападавшего не бить его по печени, однако тот не обратил внимание на слова инвалида и продолжил наносить удары.
Парень закончил избивать мужчину только после того, как их заметила полиция.
Тот с него слез и первое, что сказал: «Мне 17 лет». Я так понимаю, что это не первый случай, и он знает, как отмазываться, — считает Дарья.
По словам Бреховой, у пострадавшего сломано два ребра и порвана связка.
Молодого человека задержали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Согласно некоторым данным, 17-летний нападавший занимается спортом — борьбой и самбо, передаёт
Ранее News.ru писал, что московские оперативники задержали подозреваемых в избиении режиссёра Агнии Галдановой. Инцидент произошёл 28 июня прямо напротив здания столичного главка МВД. Девушка возвращалась домой из сада «Эрмитаж», когда к ней подошли двое мужчин и предложили деньги за секс.