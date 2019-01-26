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Ликвидация нарколаборатории в Москве попала на видео

RF Investigative Committee/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали нарколабораторию, организованную в одном из частных домов в Подмосковье.

На видеозаписи, опубликованной Центром общественных связей ФСБ, видно, как оперативники врываются в дом, в помещениях которого находится множество пластиковых и стеклянных сосудов, соединенных шлангами. Кроме того, на полу были обнаружены канистры и батарея из электрических насосов.

На кадрах также видны подносы с различными синтетическими наркотиками, произведёнными в данной лаборатории на продажу через нелегальный интернет-магазин.

В одной из комнат оперативники обнаружили две системы, в которых гидропонным способом выращивалась конопля.

Два москвича, организовавшие теневое предприятие, арестованы.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудник полиции обнаружил у одного из пассажиров поезда Москва — Астрахань более 200 граммов наркотического средства МДМА, известного также под названием экстази. Он оказался наркокурьером. В ходе следствия были установлены лица, передающие ему наркотики для транспортировки. В результате было изъято более 9 кг МДМА и метамфетамина, а также 1,5 кг гашиша и марихуаны.


#москва #фсб #наркоторговля
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