https://static.news.ru/photo/c6076830-ada1-11e9-806f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

В Севастополе в новом доме рухнул лифт с пассажирами внутри. По данным регионального управления Следственного комитета, инцидент произошёл в новостройке по Парковой улице.

Сообщается, что лифт упал с высоты третьего этажа. В кабине находились 64-летняя женщина и двое мужчин. В результате ЧП пенсионерка получила травму ноги, её госпитализировали.

По данному факту следственные органы начали проверку. Они намерены изучить все документы по эксплуатации и сертификации лифта.

Как ранее писал News.ru, мизинец пятилетнего мальчика зажало дверьми лифта и оторвало в доме на Мичуринском проспекте в Москве. Ребёнок был госпитализирован в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.