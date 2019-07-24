В Севастополе в новом доме рухнул лифт с пассажирами внутри. По данным регионального управления Следственного комитета, инцидент произошёл в новостройке по Парковой улице.
Сообщается, что лифт упал с высоты третьего этажа. В кабине находились 64-летняя женщина и двое мужчин. В результате ЧП пенсионерка получила травму ноги, её госпитализировали.
По данному факту следственные органы начали проверку. Они намерены изучить все документы по эксплуатации и сертификации лифта.
Как ранее писал News.ru, мизинец пятилетнего мальчика зажало дверьми лифта и оторвало в доме на Мичуринском проспекте в Москве. Ребёнок был госпитализирован в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.