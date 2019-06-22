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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в одну из московских клиник. Эту информацию подтвердила дочь народной артистки Ольга Шукшина.

Она была госпитализирована. Ей этой ночью стало плохо, — рассказала она агентству « Интерфакс ».

По предварительным данным, помощь медиков актрисе понадобилась после очередного приступа удушья из-за бронхиальной астмы.

Ранее Федосеева-Шукшина рассказала о своём состоянии после инцидента с отравлением супруга, продюсера Бари Алибасова, жидкостью для очистки труб. По словам женщины, её самочувствие оставляет желать лучшего. У 80-летней актрисы обострилась мерцательная аритмия, писал News.ru.