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Лидера фанатской группы ЦСКА задержали в Москве

Dmitry Golubovich/Global Look Press

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Один из лидеров фанатов ЦСКА Илья Златогоров задержан в Москве после следственных действий у него дома. В ближайшее время в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

«Задержан 28-летний Илья Златогоров, лидер группы White Horse, у него изъят компьютер, проведён обыск на квартире», — передаёт слова собеседника «Интерфакс».

Источники News.ru подтвердили задержание Златогорова.

Драка между фанатами ЦСКА с болельщиками итальянского футбольного клуба «Рома» произошла 7 ноября на улице Воронцово Поле в центре Москвы. В ходе этого конфликта пострадал один итальянец, в гостинице, где они проживали, были побиты стёкла.

Как ранее писал News.ru, СОБР и спецслужбы проводят обыски и задержания у фанатов ЦСКА. 


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