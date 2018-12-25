Лидера фанатской группы ЦСКА задержали в Москве

https://news.ru/storage/news/638a2819c77bef07b6b3dbb2888ccc49/6e1c0724-db9f-483f-bb82-0f82faf65505_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press

Один из лидеров фанатов ЦСКА Илья Златогоров задержан в Москве после следственных действий у него дома. В ближайшее время в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

«Задержан 28-летний Илья Златогоров, лидер группы White Horse, у него изъят компьютер, проведён обыск на квартире», — передаёт слова собеседника «Интерфакс».

Источники News.ru подтвердили задержание Златогорова.

Драка между фанатами ЦСКА с болельщиками итальянского футбольного клуба «Рома» произошла 7 ноября на улице Воронцово Поле в центре Москвы. В ходе этого конфликта пострадал один итальянец, в гостинице, где они проживали, были побиты стёкла.

Как ранее писал News.ru, СОБР и спецслужбы проводят обыски и задержания у фанатов ЦСКА.