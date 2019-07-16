https://static.news.ru/photo/ff127dfc-a7a4-11e9-95fb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Yury Kirsanov/Transport Photo Images/Global Look Press

Самолёт Airbus A320 авиакомпании Air Moldova, направлявшийся из Москвы в Кишинёв, был вынужден вернуться в аэропорт Домодедово. Причиной стала вибрация в одном из двигателей, которая проявилась вскоре после взлёта.

Неполадку экипаж обнаружил во время набора высоты. После этого командир воздушного судна отключил двигатель и автопилот и стал кружить неподалёку от аэропорта , чтобы выработать топливо.

Спустя немногим более полутора часов борт совершил благополучную посадку на одном двигателе.

По информации РИА Новости , которое ссылается на источники в Домодедово, пострадавших в результате инцидента нет. Аэропорт работает в штатном режиме.

Технические специалисты проводят проверку по факту ЧП.

Ранее, как писал News.ru, лайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», направляющийся из Казани в Санкт-Петербург, вернулся из-за проблем с двигателем. По некоторым данным, в него попала птица, спровоцировавшая задымление.