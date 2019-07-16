Самолёт Airbus A320 авиакомпании Air Moldova, направлявшийся из Москвы в Кишинёв, был вынужден вернуться в аэропорт Домодедово. Причиной стала вибрация в одном из двигателей, которая проявилась вскоре после взлёта.
Неполадку экипаж обнаружил во время набора высоты. После этого командир воздушного судна отключил двигатель и автопилот и стал
Спустя немногим более полутора часов борт совершил благополучную посадку на одном двигателе.
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Технические специалисты проводят проверку по факту ЧП.
Ранее, как писал News.ru, лайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», направляющийся из Казани в Санкт-Петербург, вернулся из-за проблем с двигателем. По некоторым данным, в него попала птица, спровоцировавшая задымление.