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Двое молодых людей погибли в заброшенном доме Абинского района Краснодарского края после того, как на них обрушилось перекрытие. Трагедия произошла в садовом товариществе «Ягодка».

По предварительной версии, молодые люди искали в доме металлолом, когда на них обрушилась плита, — сообщил «Интерфакс-Юг» источник. Известно, что 18-летний погибший был местным жителем, а 14-летний был зарегистрирован в...