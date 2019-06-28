Самолёт, летевший рейсом из Японии в Польшу, совершил вынужденную посадку в красноярском аэропорту.
Мужчине около 40 лет стало плохо, — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Пассажира увезла карета скорой помощи в местную больницу, где ему оказывается необходимая помощь. Воздушное судно после дозаправки улетело к месту назначения, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что самолёт авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной внештатной ситуации стал отказ одного из двух генераторов. По информации пресс-службы авиакомпании, борт выполнял 27 июня рейс из Лондона в Нур-Султан.