Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Перми

Самолёт, летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в Перми. Решение принял капитан воздушного судна из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
Boeing-737 авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в Большом Савино в 19:40 по московскому времени из-за желудочного кровотечения у пассажира, сообщает пресс служба аэропорта.
После того, как мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи, борт отправится в столицу.
Ранее в московском Шереметьево эвакуировали пассажиров самолёта, после того как лайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту находились 40 пассажиров, никто из них не пострадал.