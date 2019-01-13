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Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Перми

Сергей Булкин/News.ru

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Самолёт, летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в Перми. Решение принял капитан воздушного судна из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Boeing-737 авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в Большом Савино в 19:40 по московскому времени из-за желудочного кровотечения у пассажира, сообщает пресс служба аэропорта.

После того, как мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи, борт отправится в столицу.

Ранее в московском Шереметьево эвакуировали пассажиров самолёта, после того как лайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту находились 40 пассажиров, никто из них не пострадал.


#москва #самолет #АЭРОФЛОТ #ИРКУТСК #пермь
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