Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Перми

https://news.ru/storage/news/39e14cd90e835796390b92950871921f/098fdd4b-24c4-48ea-8ee6-702a57642e08_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Самолёт, летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в Перми. Решение принял капитан воздушного судна из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Boeing-737 авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в Большом Савино в 19:40 по московскому времени из-за желудочного кровотечения у пассажира, сообщает пресс служба аэропорта.

После того, как мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи, борт отправится в столицу.

Ранее в московском Шереметьево эвакуировали пассажиров самолёта, после того как лайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту находились 40 пассажиров, никто из них не пострадал.