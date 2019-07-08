https://static.news.ru/photo/2214e94e-a16e-11e9-bba0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Неполадки в системе кондиционирования вынудили экипаж направлявшегося в Берлин Boeing 737 развернуть самолёт обратно в Москву.

По данным московских экстренных служб, сейчас воздушное судно уже вошло в столичную зону управления полётами. Его посадка в аэропорту Внуково ожидается приблизительно через полчаса, передаёт РИА Новости . Экипаж самолёта авиакомпании UTair принял решение развернуть судно, когда оно уже было над Каунасом.

Ранее News.ru писал о том, что борт авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Якутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска из-за смерти пассажирки — жительницы Таджикистана.