https://static.news.ru/photo/50fdc222-b702-11e9-81f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Серьёзная авария произошла на 1-й Фрезерной улице в столице в ночь на 5 августа.

При ДТП пострадали три человека, они госпитализированы в тяжёлом состоянии, сообщают источники News.ru в экстренных службах города.

Как писал News.ru ранее, правоохранительные органы Владимирской области уточнили обстоятельства столкновения автомобиля с автобусом, в результате которого погиб один человек. По данным регионального главка МВД, авария произошла из-за того, что водитель легковой машины при совершении поворота выехал на полосу встречного движения, по которой в тот момент проезжал автобус.