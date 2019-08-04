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Полиции потребовалось меньше минуты, чтобы нейтрализовать стрелка в Дейтоне. Об этом сообщили в правоохранительных органах штата Огайо.

Инцидент произошёл в округе Орегон. Как сообщает Associated Press, погибший стрелок был одет в бронежилет и имел при себе запас патронов. Жертвами стали как минимум девять человек. Ещё по меньшей...