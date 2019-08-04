Легковой автомобиль столкнулся со стоявшим на обочине рейсовым автобусом, после чего оба загорелись. Инцидент произошёл рядом с населённым пунктом Николо-Ушна Владимирской области.
В пресс-службе МЧС сообщили, что в результате происшествия погиб водитель легковушки.
Пять пассажиров автобуса, который, по предварительным данным, следовал по маршруту Муром-Владимир, получили травмы.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП, передаёт
Ранее News.ru писал, что подозреваемые виновники ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге угнали автомобиль перед тем, как попасть в аварию. Они двигались на Kia Rio по центру города и столкнулись с машиной марки SsangYong, после чего врезались в «Ладу», стоявшую на перекрёстке.