Одномоторный самолёт упал на частный дом в Чечне. Пострадали четыре человека. Погибших нет.
Инцидент произошёл утром 16 июля в станице Новощедринская. В числе пострадавших пилот самолёта, две женщины и один ребёнок. Все они госпитализированы.
В результате аварии дом частично разрушен, однако пожара не было. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, сообщает «
Ранее News.ru писал о крушении легкомоторного самолёта в Мурманской области. Воздушное судно провалилось в полынью, в результате чего пострадал пилот. Он был госпитализирован с переломом позвоночника.