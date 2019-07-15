https://static.news.ru/photo/04797234-a794-11e9-9440-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jiang Lei/Xinhua/Global Look Press

Одномоторный самолёт упал на частный дом в Чечне. Пострадали четыре человека. Погибших нет.

Инцидент произошёл утром 16 июля в станице Новощедринская. В числе пострадавших пилот самолёта, две женщины и один ребёнок. Все они госпитализированы.

В результате аварии дом частично разрушен, однако пожара не было. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, сообщает « URA.RU ».

Ранее News.ru писал о крушении легкомоторного самолёта в Мурманской области. Воздушное судно провалилось в полынью, в результате чего пострадал пилот. Он был госпитализирован с переломом позвоночника.