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Лечащего врача онкобольного ребёнка избили рядом с клиникой

Zamir Usmanov/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Лечащего врача тяжелобольного трёхлетнего мальчика Владислава Шестакова избили в Иркутске. Инцидент произошёл рядом с лечебным учреждением.

Нападение произошло 5 января 2019 года, пишет РЕН ТВ. Потерпевшая шла утром на дежурство в больницу.

Об истории Владислава Шестакова из Черемхово стало известно во время пресс-конференции президента России Владимира Путина. У ребёнка диагностировали нейробластому забрюшинного пространства четвёртой степени. Глава государства обещал помочь семье с перевозкой сына в Москву. Позже медики сообщили, что мальчик нетранспортабелен.

Ранее News.ru писал о состоянии здоровья выжившего среди завалов дома в Магнитогорске 10-месячного Вани Фокина. Младенца отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Он начал дышать самостоятельно.


#избиения #онкология #ИРКУТСК
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