Лечащего врача онкобольного ребёнка избили рядом с клиникой

Лечащего врача тяжелобольного трёхлетнего мальчика Владислава Шестакова избили в Иркутске. Инцидент произошёл рядом с лечебным учреждением.
Нападение произошло 5 января 2019 года, пишет РЕН ТВ. Потерпевшая шла утром на дежурство в больницу.
Об истории Владислава Шестакова из Черемхово стало известно во время пресс-конференции президента России Владимира Путина. У ребёнка диагностировали нейробластому забрюшинного пространства четвёртой степени. Глава государства обещал помочь семье с перевозкой сына в Москву. Позже медики сообщили, что мальчик нетранспортабелен.
Ранее News.ru писал о состоянии здоровья выжившего среди завалов дома в Магнитогорске 10-месячного Вани Фокина. Младенца отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Он начал дышать самостоятельно.