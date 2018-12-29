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Две лавины накрыли 11 человек в Хабаровском крае

Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Сразу две лавины сошло в посёлке Многовершинный Хабаровского края. Предположительно, под снегом оказались 11 человек.

Инцидент произошёл утром 29 декабря. Первая лавина сошла на расположенную в посёлке компрессорную станцию золотодобывающей компании. В тот момент там находился один человек. К нему на помощь вышел отряд из десяти спасателей, однако на пути к станции их накрыло второй лавиной. Направить спасательную группу к людям, оказавшимся под снежными завалами, пока невозможно — дорогу от ближайшего города Николаевск-на-Амуре, который находится в 130 км от посёлка, полностью замело снегом. Туда отправлена снегоочистительная техника, в готовность также приведён вертолёт, однако пока он не может вылететь по метеоусловиям, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС. 

Согласно последним данным, живыми уже удалось найти четырёх человек.

Ранее News.ru писал о мощном циклоне, который обрушился на Камчатку и Сахалин.


#ХабаровскийКрай #лавина
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