Лавина отрезала Южную Осетию от России

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Движение по Транскавказской магистрали, связывающей Россию и Южную Осетию, оказалось закрытым из-за сошедшей лавины. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Северная Осетия — Алания.

Магистраль закрыли в 5:40 мск из-за лавин, сошедших в районе Рокского туннеля. Между лавинами находились пять заблокированных машин и 12 человек. До людей добрались спасатели и сопроводили их в безопасное место. Пострадавших нет, говорится на сайте ведомства.

Транскавказскую магистраль открыли 6 января с 19:00 мск после того, как с вечера 4 января там было запрещено движение из-за снегопада и угрозы лавин. Транскавказская магистраль — единственная автотрасса, соединяющая Южную Осетию и Россию.

Как писал News.ru, 6 января движение автомобильного транспорта по Военно-Грузинской дороге перекрыто из-за схода снежной лавины в Грузии. Открытия проезда ожидают свыше ста машин.