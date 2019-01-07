USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,289 $   Brent57.41 $ Bitcoin4,068.04 $
МОСКВА-10°C10:34
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Лавина отрезала Южную Осетию от России

moodboard/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Движение по Транскавказской магистрали, связывающей Россию и Южную Осетию, оказалось закрытым из-за сошедшей лавины. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Северная Осетия — Алания.

Магистраль закрыли в 5:40 мск из-за лавин, сошедших в районе Рокского туннеля. Между лавинами находились пять заблокированных машин и 12 человек. До людей добрались спасатели и сопроводили их в безопасное место. Пострадавших нет, говорится на сайте ведомства.

Транскавказскую магистраль открыли 6 января с 19:00 мск после того, как с вечера 4 января там было запрещено движение из-за снегопада и угрозы лавин. Транскавказская магистраль — единственная автотрасса, соединяющая Южную Осетию и Россию.

Как писал News.ru, 6 января движение автомобильного транспорта по Военно-Грузинской дороге перекрыто из-за схода снежной лавины в Грузии. Открытия проезда ожидают свыше ста машин.


#ЮжнаяОсетия #СевернаяОсетия #магистраль #лавина
самое читаемое
общество
Квартиру с «утечкой газа» сдавали в Магнитогорске
общество
Собственник опроверг утечку газа в сдаваемой квартире

читайте также
происшествия 21:28, 6 января 2019
Группа лыжников заблудилась на Эльбрусе
общество 17:45, 6 января 2019
Военно-Грузинскую дорогу частично открыли для транспорта
происшествия 15:42, 5 января 2019
Два человека погибли под лавиной в горах Сочи
Лента новостей
в мире 10:18
Исполняющий обязанности короля назначен в Малайзии
в мире 10:16
Полиция обыскала дом свидетеля по делу о кибератаке в ФРГ
технологии 10:15
Космические войска РФ нашли на орбите 700 новых объектов
в мире 10:01
Израиль атаковал сектор Газа из-за ракеты ХАМАС
в мире 09:58
Военные погибли в столкновениях с талибами в Афганистане
Другие новости
происшествия 09:50
Альпинист погиб на Камчатке
происшествия 06:11
Пожарные спасли людей из горевшей квартиры в Москве
происшествия 03:04
Издание: сгоревшую «газель» в Магнитогорске дважды угоняли
происшествия 23:19
Тепло вернули жителям Кисловодска
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top