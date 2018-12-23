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Квартира на юге Москвы стала могилой для матери и дочери

Сергей Лантюхов/News.ru

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Сотрудники полиции и жильцы многоэтажки в 3-м Дорожном проезде обнаружили в одной из квартир тела 86-летней матери и её 61-летней дочери. По данным правоохранителей, трупы пролежали в «однушке» не менее двух лет.

О семье долгое время говорили как об образцово-показательной, однако в какой-то момент начались проблемы с дочерью — возникали конфликты, которые заканчивались потасовками между ней и её отцом-военным. В итоге мать встала на сторону ребёнка и выгнала супруга. Он съехал в квартиру, где был прописан, и скончался там.

Позднее у самой матери начались проблемы со здоровьем, однако дочь не позволяла соседям с ней общаться. При этом, по словам жильцов, она заботилась о женщине. Около трёх лет назад в подъезде обнаружили пакет с продуктами. Соседи поняли, что мать умерла, а дочь оставила еду, чтобы они помянули её.

Дочь жильцы не видели с 2016 года, когда она перестала платить за ЖКХ. Они периодически обращались к участковому, чтобы тот вскрыл квартиру семьи. Однако все их просьбы оставались без ответа, так как правоохранителям нужно было разрешение.

Некоторое время назад объявился дальний родственник женщин, который дал соответствующее разрешение. В квартире обнаружили два скелетированных трупа, сообщает «Московский Комсомолец».

Ранее News.ru писал, что жуткая находка была сделана около одного из частных домов в Одессе. Там нашли цистерну для топлива, внутри которой находились два человеческих скелета. Как выяснили полицейские, дом сдаётся в аренду более 10 лет. Нынешние постояльцы решили провести канализацию и наняли работников, чтобы те прочистили ёмкость для хранения жидкого топлива, вкопанную около дома и не использовавшуюся по назначению.


#москва #женщины #трупы
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