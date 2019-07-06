Избитая в Ингушетии девочка давно не видела своих родителей. Папа и мама малышки находятся в разводе. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Сейчас найдены и папа, и мама. Мать и отец находятся в разводе. Папа давно не видел девочку, уже продолжительное время. А мама сейчас с другим человеком, у неё новый брак. И год назад, по её словам, она передала девочку тёте, той женщине, которая сейчас задержана, — цитирует её РИА Новости.
Кузнецова добавила, что сейчас рядом с девочкой находится омбудсмен Ингушетии.
Ранее стало известно, что подозреваемую в избиении тётю девочки направили на обследование в психоневрологический диспансер. Сотрудники правоохранительных органов приняли решение проверить подозреваемую на предмет потребления запрещённых веществ, так как адекватный человек не смог бы довести ребёнка до такого состояния, писал News.ru.