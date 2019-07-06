Фото: АГН «Москва»

Разработчик перевернувшегося в Чёрном море катера Дмитрий Сребный рассказал о причинах трагедии. По его словам, ЧП произошло из-за перегруза. Норма вместимости судна была превышена в несколько раз.

На судно длиной 10,7 м и шириной 3,7 м можно взять максимум 20 человек, но перегруз в четыре раза — более 40 человек на борту — это критично, перебор, —...