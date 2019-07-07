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Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова рассказала о здоровье избитой в Ингушетии девочки. По её словам, состояние ребёнка по-прежнему тяжёлое, позитивных сдвигов нет.

Скорее всего, придётся принимать тяжёлые решения. Позитивных прогнозов, которые были изначально после диагностики, уже нет, — цитирует её « Интерфакс ».

Девочку госпитализировали в одну из больниц Назрани 4 июля. Врачи зафиксировали у неё множественные травмы и ушибы. 5 июля её перевезли на лечение в Москву в клинику Рошаля. По подозрению в избиении была задержана родная тётя ребёнка, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее медики НИИ им.Рошаля рассказали, что надеются сохранить девочке руку, однако признали, что несмотря на проводимую комплексную терапию, улучшения в состоянии верхних конечностей нет, писал News.ru.