Курское такси признали опасным

https://news.ru/storage/news/12d3d375d16bbb9e78f044a5c25ed396/67981e57-50ff-4b3f-869d-be1977ff2a67_850.jpg vk.com/taximaxim

Прокуратура Курской области признала опасной службу такси «Максим». Деятельность компании сводилась к поиску и распределению заявок между водителями.

Шофёры не имели документов, разрешающих перевозку пассажиров, что нарушает законодательство, говорится в сообщении на официальном сайте регионального ведомства.

Первый зампрокурора составил исковое заявление о признании деятельности фирмы опасной. После двух заседаний, в том числе и рассмотрения апелляции в вышестоящей инстанции, решение суда вступило в силу.

Ранее News.ru о задержании таксиста-стрелка в Москве. Инцидент произошёл возле торгового центра на Осеннем бульваре. Подозреваемый открыл огонь из травмата по прохожим.

Потерпевший 29-летний мужчина рассказал, что вместе со своей девушкой договорился с таксистом о поездке, однако во время разговора разгорелась ссора, в ходе которой автомобилист начал грубо выражаться и оскорблять возлюбленную клиента.