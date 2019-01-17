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Курское такси признали опасным

vk.com/taximaxim

происшествия [ версия для печати ]

Прокуратура Курской области признала опасной службу такси «Максим». Деятельность компании сводилась к поиску и распределению заявок между водителями.

Шофёры не имели документов, разрешающих перевозку пассажиров, что нарушает законодательство, говорится в сообщении на официальном сайте регионального ведомства.

Первый зампрокурора составил исковое заявление о признании деятельности фирмы опасной. После двух заседаний, в том числе и рассмотрения апелляции в вышестоящей инстанции, решение суда вступило в силу.

Ранее News.ru о задержании таксиста-стрелка в Москве. Инцидент произошёл возле торгового центра на Осеннем бульваре. Подозреваемый открыл огонь из травмата по прохожим.

Потерпевший 29-летний мужчина рассказал, что вместе со своей девушкой договорился с таксистом о поездке, однако во время разговора разгорелась ссора, в ходе которой автомобилист начал грубо выражаться и оскорблять возлюбленную клиента.


#такси #прокуратура #Курск
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